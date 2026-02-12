Facebook Instagram
quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026.

Ranking aponta países mais corruptos do mundo; veja posição do Brasil

Brasil ocupa a 107ª posição entre os 182 países da lista empatado com o Sri Lanka e, na América do Sul, atrás do Uruguai e do Chile
Posição brasileira foi contestada pela CGU: ranking ‘não mede a ocorrência concreta de atos de corrupção’

Sudão do Sul, Somália Venezuela lideram a lista de países com os maiores níveis percebidos de corrupção no setor público.

A conclusão é do IPC (Índice de Percepção da Corrupção) de 2025, elaborado pelo CPI (Índice de Percepção de Corrupção).

O ranking inclui 182 países e territórios. A lista foi feita a partir de um índice composto por entre três e 13 pesquisas e avaliações realizadas por diversas instituições, incluindo o Banco Mundial e o Fórum Econômico Mundial.

Os resultados são ordenados em uma escala de 0 (altamente corrupto) a 100 (altamente íntegro). Isto é, quanto mais próximo de 100, maior é a corrupção em um país. Quanto mais próximo de 0, menor a percepção.

Segundo o relatório, apenas cinco países alcançaram pontuação acima de 80. Há dez anos, esse grupo reunia 12 nações. A média global caiu para 42 pontos, o menor nível em mais de uma década.

Além do Sudão, da Somália e da Venezuela, na lista de países pior avaliados no índice de corrupção aparecem nações como Iêmen, Líbia e Eritreia.

Os 10 países mais corruptos segundo levantamento

  • Sudão do Sul (9 pontos)
  • Somália (9 pontos)
  • Venezuela (10 pontos)
  • Iêmen (13 pontos)
  • Líbia (13 pontos)
  • Eritreia (13 pontos)
  • Sudão (14 pontos)
  • Nicarágua (14 pontos)
  • Síria (15 pontos)
  • Coreia do Norte (15 pontos)

    E os 10 países considerados menos corruptos

    Por outro lado, a Dinamarca lidera o ranking de países apontados como menos corruptos, segundo o IPC. A nação nórdica aparece com 89 pontos, seguida de Finlândia (88) e Singapura (84).

    • Dinamarca (89 pontos)
    • Finlândia (88 pontos)
    • Singapura (84 pontos)
    • Nova Zelândia (81 pontos)
    • Noruega (81 pontos)
    • Suécia (80 pontos)
    • Suíça (80 pontos)
    • Luxemburgo (78 pontos)
    • Holanda (78 pontos)
    • Alemanha (77 pontos)

    Posição do Brasil

    Brasil contabiliza 35 pontos na pesquisa, estando empatado com o Sri Lanka. Entre os países da América do Sul, está atrás do Uruguai, o mais bem avaliado no levantamento, com 73 pontos, e do Chile (68).

    Entre os 182 países do ranking, o Brasil ocupa a 107ª posição.

    Em termos de pontuação, o país está um ponto melhor que em 2024, mas ainda abaixo da marca de 2023 (36). O ano em que o Brasil teve sua melhor marca foi em 2014, com 43 pontos, levando-se dados históricos coletados desde 2012

    A posição brasileira foi contestada pela CGU (Controladoria-Geral da União), que defende que o IPC não “mede a ocorrência concreta de atos de corrupção” nem avalia políticas públicas de enfrentamento adotadas pelos países analisados ou os resultados obtidos.

    A CGU citou, ainda, a falta de dados no relatório com a percepção da população geral sobre a corrupção nos respectivos países — fator que, na avaliação do órgão, compromete a fidelidade do levantamento.

    “O índice se baseia em percepções de grupos específicos, como especialistas, executivos e analistas, coletadas a partir de fontes distintas, com metodologias, períodos de coleta e pesos diferentes entre os países”, enfatizou o órgão.

    Veja o ranking de países da América Latina

    • Uruguai (73)
    • Chile (63)
    • Costa Rica (56)
    • Cuba (40)
    • Guiana (40)
    • Colômbia (37)
    • República Dominicana (37)
    • Argentina (36)
    • Brasil (35)
    • Equador (33)
    • Panamá (33)
    • El Salvador (32)
    • Peru (30)
    • Bolívia (28)
    • México (27)
    • Guatemala (26)
    • Paraguai (24)
    • Honduras (22)
    • Haiti (16)
    • Nicarágua (14)
    • Venezuela (10)

 

