Ranking aponta países mais corruptos do mundo; veja posição do Brasil

E os 10 países considerados menos corruptos

Por outro lado, a Dinamarca lidera o ranking de países apontados como menos corruptos, segundo o IPC. A nação nórdica aparece com 89 pontos, seguida de Finlândia (88) e Singapura (84).

Dinamarca (89 pontos)

Finlândia (88 pontos)

Singapura (84 pontos)

Nova Zelândia (81 pontos)

Noruega (81 pontos)

Suécia (80 pontos)

Suíça (80 pontos)

Luxemburgo (78 pontos)

Holanda (78 pontos)

Alemanha (77 pontos)

Posição do Brasil

O Brasil contabiliza 35 pontos na pesquisa, estando empatado com o Sri Lanka. Entre os países da América do Sul, está atrás do Uruguai, o mais bem avaliado no levantamento, com 73 pontos, e do Chile (68).

Entre os 182 países do ranking, o Brasil ocupa a 107ª posição.

Em termos de pontuação, o país está um ponto melhor que em 2024, mas ainda abaixo da marca de 2023 (36). O ano em que o Brasil teve sua melhor marca foi em 2014, com 43 pontos, levando-se dados históricos coletados desde 2012

A posição brasileira foi contestada pela CGU (Controladoria-Geral da União), que defende que o IPC não “mede a ocorrência concreta de atos de corrupção” nem avalia políticas públicas de enfrentamento adotadas pelos países analisados ou os resultados obtidos.

A CGU citou, ainda, a falta de dados no relatório com a percepção da população geral sobre a corrupção nos respectivos países — fator que, na avaliação do órgão, compromete a fidelidade do levantamento.

“O índice se baseia em percepções de grupos específicos, como especialistas, executivos e analistas, coletadas a partir de fontes distintas, com metodologias, períodos de coleta e pesos diferentes entre os países”, enfatizou o órgão.

Veja o ranking de países da América Latina