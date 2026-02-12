Thiago Flores destina R$ 200 mil para reforçar armamento da PM e da Polícia Civil no Vale do Jamari

Até o final deste semestre, o deputado federal Thiago Flores (Republicanos-RO) realizará a entrega de 37 fuzis SIG M400, calibre 5.56, destinados ao 7º Batalhão da Polícia Militar, que atende a região do Vale do Jamari, e à Polícia Civil de Ariquemes.

Os equipamentos foram adquiridos por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil, destinada pelo deputado para o fortalecimento da segurança pública. Cada fuzil será entregue com cinco carregadores e cinco miras telescópicas, ampliando a capacidade operacional e a precisão das forças policiais.

A iniciativa tem como objetivo modernizar o armamento, aumentar a capacidade de resposta das forças de segurança e oferecer melhores condições de trabalho aos policiais, refletindo diretamente na proteção da população da região.

Para o deputado Thiago Flores, investir em segurança pública é garantir presença do Estado onde o cidadão mais precisa. “Policial bem equipado trabalha com mais eficiência e segurança. Isso impacta diretamente no combate ao crime e na tranquilidade da população”, destacou.

A entrega reforça o compromisso do parlamentar com ações concretas que fortalecem a atuação da Polícia Militar e da Polícia Civil em Rondônia, especialmente em regiões estratégicas como o Vale do Jamari.