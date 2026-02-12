Wiveslando Neiva confirma pré-candidatura a deputado estadual e vai trocar União Brasil pelo PL em RO

Em visita ao site Extra de Rondônia nesta quinta-feira (12), o advogado Wiveslando Neiva falou sobre sua pré-candidatura a deputado estadual nas eleições de 2026, o trabalho político no Cone Sul e a mudança de partido prevista para a janela partidária.

Durante a entrevista, Wiveslando afirmou que está animado com o projeto político e que tem intensificado visitas a municípios do Cone Sul de Rondônia e outras regiões do Estado.

Segundo ele, o grupo político já possui base consolidada principalmente em Vilhena e Cerejeiras, destacando parceria com o prefeito de Cerejeiras, Sinésio José, e apoio à pré-candidatura do deputado Ezequiel Neiva a deputado federal. O pré-candidato informou ainda que tem percorrido diversas cidades.

Na última semana, esteve em Espigão do Oeste, São Felipe d’Oeste e Alta Floresta d’Oeste. Em Alta Floresta, segundo ele, sete dos dez vereadores apoiam a pré-candidatura de Ezequiel Neiva a deputado federal e quatro vereadores apoiam sua pré-candidatura a deputado estadual.

MAIS DE 10.000 VOTOS NAS ELEIÇÕES 2022

Wiveslando Neiva também comentou o resultado das eleições de 2022, quando disputou pela primeira vez um cargo eletivo (deputado federal) e obteve 10.991 votos.

De acordo com ele, aproximadamente 50% da votação foi registrada no Cone Sul e os outros 50% em municípios de outras regiões do Estado. Ele destacou que foi sua primeira candidatura com o próprio nome nas urnas, após participar anteriormente apenas das campanhas do pai, Ezequiel Neiva.

SAI DO “UNIAO BRASIL” PARA ENTRAR NO PL

Atualmente filiado ao União Brasil, Wiveslando anunciou que pretende deixar a legenda durante a janela partidária, prevista para março. Segundo ele, tanto ele quanto Ezequiel Neiva devem se filiar ao PL (Partido Liberal) para disputar as eleições de 2026.

Wiveslando Neiva é formado em Direito e atua como advogado desde 2012. Ele afirmou que também trabalhou no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia até 2015 e que se preparou por cerca de três anos para concursos da magistratura, chegando à fase de sentença em um concurso realizado no Acre. Segundo ele, a formação jurídica contribui para a atuação legislativa, especialmente na elaboração e análise de leis.

ELEIÇÕES 2026

Ao comentar as demandas identificadas nas visitas aos municípios, Wiveslando afirmou que a saúde pública é o principal tema apontado pela população em diferentes regiões de Rondônia. De acordo com ele, apesar de investimentos em infraestrutura e educação, a saúde ainda é considerada um dos principais desafios no Estado.

Ao final da entrevista, o pré-candidato destacou que as eleições de 2026 serão importantes para a escolha do governador e dos 24 deputados estaduais que irão compor a Assembleia Legislativa de Rondônia pelos próximos quatro anos.

A definição das candidaturas deve ocorrer após o período de filiações e convenções partidárias, conforme o calendário eleitoral.