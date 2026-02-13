Chupinguaia realiza reunião para organizar Jogos Escolares, Jogos Indígenas e FERA 2026

Uma reunião realizada nesta sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026, em Chupinguaia, discutiu a organização dos Jogos Escolares, Jogos Indígenas e do Festival Estudantil (FERA).

O encontro reuniu representantes do município e da Superintendência Regional de Educação de Vilhena.

Participaram da reunião o prefeito Wesley Araujo, a secretária municipal de Educação, Cândia, e o secretário municipal de Esporte e Cultura, Junior Carlos da Silva.

A Superintendência Regional de Educação de Vilhena foi representada pelo chefe de setor, professor Evandro Marcos de Oliveira, e pelo assessor regional, professor Natal Jacob, que estiveram no município representando a superintendente regional de Educação, responsável pela coordenação da SEDUC em Vilhena e região.

Durante o encontro, foram tratados temas relacionados ao calendário e à organização das etapas municipais dos Jogos Escolares e Jogos Indígenas, além do Festival de Canção Estudantil (FERA). Também foram discutidas ações conjuntas para fortalecer as atividades esportivas e culturais desenvolvidas nas escolas.

A reunião teve como foco o alinhamento entre Estado e Município, visando garantir suporte técnico e logístico às competições e eventos previstos para o ano letivo. Segundo informações repassadas pela organização, o objetivo principal foi consolidar a parceria institucional para assegurar a participação das escolas da rede pública e das comunidades indígenas nas atividades promovidas em conjunto pelo Governo de Rondônia e o município.