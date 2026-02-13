Deputada Dra. Taíssa parabeniza 34 anos de criação de 17 municípios e reforça compromisso com o desenvolvimento regional

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) parabenizou, nesta sexta-feira (13), os 34 anos de criação de 17 importantes municípios de Rondônia: Alto Paraíso; Campo Novo de Rondônia; Candeias do Jamari; Castanheiras; Corumbiara; Governador Jorge Teixeira; Itapuã do Oeste; Ministro Andreazza; Mirante da Serra; Monte Negro; Novo Horizonte do Oeste; Rio Crespo; Seringueiras; Theobroma; Urupá; Vale do Paraíso e Cacaulândia.

Em pronunciamento, a parlamentar destacou a importância histórica e social dessas cidades, que nasceram da força de trabalhadores, produtores rurais e famílias pioneiras que acreditaram no potencial da região.

“São 34 anos de história, de luta e de desenvolvimento. Cada município carrega uma trajetória construída com muito esforço e dedicação do seu povo. Tenho orgulho de contribuir com ações concretas que fortalecem essas cidades”, afirmou Dra. Taíssa.

Atuação com emendas e investimentos

Ao longo do mandato, a deputada já destinou emendas parlamentares que contemplam áreas essenciais como saúde, educação, agricultura, esporte, infraestrutura e assistência social nesses municípios. Os recursos garantem desde aquisição de equipamentos hospitalares e escolares até maquinários agrícolas e apoio a associações e eventos comunitários.

Segundo a parlamentar, cada investimento é pensado para atender demandas reais apresentadas pelas lideranças locais e pela população. “Nosso compromisso é ouvir as necessidades de cada região e transformar isso em resultado prático. É o recurso do povo, voltando para o povo”, reforçou.

Projetos de Lei e solicitações de melhorias

Além das emendas, Dra. Taíssa também já apresentou projetos de lei que beneficiam diretamente os municípios, promovendo avanços em políticas públicas e garantindo mais segurança jurídica e desenvolvimento para as cidades do interior.

A deputada ainda acumula diversas indicações e solicitações de melhorias encaminhadas aos órgãos competentes, pedindo manutenção de estradas, reforço na saúde, ampliação de serviços públicos, contratação de profissionais e investimentos estruturais.

Compromisso com o interior

Para Dra. Taíssa Sousa, celebrar os 34 anos desses 17 municípios é também reafirmar o compromisso com o crescimento equilibrado de Rondônia.

“Nosso mandato é municipalista. Trabalhamos para que cada cidade tenha dignidade, estrutura e oportunidades. Parabenizo cada morador, cada gestor e cada trabalhador que faz parte dessa história. Seguimos firmes, trabalhando por mais conquistas para o nosso estado”, concluiu.