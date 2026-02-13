Energisa identifica mais de 44 mil fraudes de energia em Rondônia em 2025

Nas ações de combate ao furto de energia realizadas em 2025, a Energisa Rondônia identificou mais de 44 mil irregularidades em unidades consumidoras, envolvendo ligações clandestinas e manipulação de equipamentos de medição.

Com o levantamento dos casos, a concessionária constatou que, ao longo do ano, foram desviados cerca de 95 milhões de quilowatt-hora (kWh) de energia elétrica. O volume seria suficiente para abastecer todas as residências do município de Cacoal por um ano, o equivalente a aproximadamente 30 mil domicílios.

De acordo com Daniel Andrade, gerente do Departamento de Combate a Perdas da Energisa Rondônia, os 95 milhões de kWh representam uma estimativa da energia utilizada e não registrada pelos medidores durante o período das fraudes, posteriormente regularizadas após notificação aos consumidores. “Com a constatação do desvio, o consumidor recebe o cálculo para regularização. Todo o procedimento segue as regras da Agência Nacional de Energia Elétrica”, explicou.

FURTO DE ENERGIA É CRIME

A concessionária reforça que o furto de energia é crime, previsto nos artigos 155 e 171 do Código Penal, com penas que podem variar de dois a oito anos de prisão. O enfrentamento às irregularidades foi intensificado em todos os municípios do estado, tanto em áreas urbanas quanto rurais.

Em 2025, 139 pessoas foram presas em Rondônia por envolvimento com fraudes, quase o dobro das 71 prisões registradas em 2024. Somente em janeiro de 2026, oito pessoas foram presas pelo mesmo motivo.

RISCO À SEGURANÇA

Além das consequências legais e financeiras, a intervenção irregular na rede elétrica representa risco à segurança. Ligações clandestinas podem provocar choques elétricos, curtos-circuitos, incêndios e até acidentes fatais, colocando em perigo não apenas quem realiza a fraude, mas também outras pessoas conectadas à mesma rede.

Segundo a concessionária, cerca de 7 mil clientes em Rondônia ficaram sem energia em 2025 devido a curtos-circuitos provocados por ligações clandestinas.

DENÚNCIAS

A participação da população é considerada fundamental no combate ao furto de energia. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos seguintes canais:

POLÍCIA MILITAR: 190

CENTRAL DE ATENDIMENTO DA ENERGISA (24H): 0800 647 0120

WHATSAPP GISA: (69) 99358-9673

APLICATIVO ENERGISA ON, DISPONÍVEL PARA ANDROID E IOS