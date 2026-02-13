Homem é preso após perseguir e ameaçar mulher no bairro Cristo Rei em Vilhena

Na manhã de quarta-feira, 11, por volta das 6h, policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência na rua Armindo Pereira de Macedo, no bairro Cristo Rei, em Vilhena, onde uma mulher estaria sob ameaça de um homem de 29 anos, identificado pelas iniciais A.A.S.

Ao perceber que a Polícia Militar havia sido chamada, o suspeito saiu correndo e tentou fugir do local.

Mesmo abalada, a vítima, de 25 anos, conseguiu indicar a direção tomada pelo homem. Os militares iniciaram buscas imediatas e localizaram o acusado correndo e tentando se esconder em ruas adjacentes, sendo abordado e contido.

A mulher relatou que o suspeito insiste há algum tempo em manter vínculo afetivo com ela e passou a adotar comportamento de perseguição, tanto presencialmente quanto por meio das redes sociais.

Segundo a vítima, a situação se intensificou no último ano, mesmo diante da recusa e da falta de interesse por parte dela.

Ainda conforme o relato, em outra ocasião o homem teria avançado com uma motocicleta em sua direção, além de tentar invadir sua residência e proferir ameaças.

Diante dos fatos, o suspeito foi preso e conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde o caso foi registrado.