Luizinho Goebel destaca 34 anos de emancipação de 17 municípios de Rondônia

No dia 13 de fevereiro, 17 municípios de Rondônia comemoram 34 anos de emancipação política. O marco histórico foi instituído pela Lei Estadual nº 375, de 13 de fevereiro de 1992, com instalação administrativa efetivada em 1º de janeiro de 1993.

A data simboliza um dos momentos mais relevantes do processo de organização territorial e administrativa do Estado.

Em alusão à data, o deputado estadual Luizinho Goebel destacou a importância da emancipação para o fortalecimento dos municípios e parabenizou as populações locais pela trajetória de desenvolvimento construída ao longo das últimas décadas.

Emancipação impulsionou autonomia municipal

A criação conjunta dos municípios foi idealizada durante a gestão do então governador Osvaldo Piana e representou um avanço significativo para Rondônia, ao garantir autonomia administrativa, política e financeira a regiões que até então eram distritos vinculados a outras cidades.

Desde então, as administrações municipais passaram a gerir diretamente áreas como saúde, educação, infraestrutura e planejamento urbano, contribuindo para o crescimento regional e a descentralização da gestão pública estadual.

Municípios que comemoram emancipação em 13 de fevereiro

Celebram a emancipação política nesta data os seguintes municípios: Alto Paraíso, Cacaulândia, Campo Novo de Rondônia, Candeias do Jamari, Castanheiras, Corumbiara, Governador Jorge Teixeira, Itapuã do Oeste, Ministro Andreazza, Mirante da Serra, Monte Negro, Novo Horizonte do Oeste, Rio Crespo, Seringueiras, Theobroma, Urupá e Vale do Paraíso.

Reconhecimento à população e aos gestores locais

Ao saudar os municípios emancipados, Luizinho Goebel ressaltou o papel da população, dos gestores públicos e dos pioneiros que contribuíram para a consolidação das cidades. Segundo ele, a emancipação foi fundamental para ampliar o acesso a políticas públicas e fortalecer o desenvolvimento local.

A data é lembrada anualmente como símbolo da construção institucional de Rondônia e do compromisso com a valorização dos municípios que compõem o Estado.