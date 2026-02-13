Morre em Vilhena, aos 97 anos, o topógrafo Olímpio Rodrigues dos Santos

Faleceu nesta sexta-feira, em Vilhena, aos 97 anos, o topógrafo Olímpio Rodrigues dos Santos. Ele era reconhecido por sua atuação no desenvolvimento urbano do município e por sua contribuição histórica à região do Cone Sul de Rondônia.

Baiano de nascimento, Olímpio morava em Vilhena há cerca de 50 anos. Ao longo desse período, trabalhou como topógrafo e participou diretamente do traçado de ruas, bairros e áreas rurais da cidade, além de propriedades em municípios vizinhos.

Atuação no crescimento de Vilhena

Durante décadas de trabalho, “seu” Olímpio, como era conhecido, atuou na medição e demarcação de terrenos em diferentes fases da expansão urbana. Parte significativa da organização territorial de Vilhena e do Cone Sul passou por seu trabalho técnico.

Ele também conviveu e atuou ao lado de personagens históricos da cidade, como Bonifácio Almodóvar e Washington Jaremko, contribuindo para o processo de formação e consolidação do município.

Memória e legado

Conhecido pela memória detalhada sobre a formação da cidade, Olímpio era frequentemente lembrado por relatos sobre o início da ocupação urbana e rural da região. Seu trabalho como topógrafo colaborou para a definição de limites, abertura de vias e organização territorial que permanecem até hoje.

Morador antigo de Vilhena, ele acompanhou diferentes etapas do crescimento populacional e estrutural do município ao longo de meio século.

Informações sobre velório e sepultamento devem ser divulgadas pela família.