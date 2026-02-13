VÍDEO: filhote de onça-pintada é resgatado debilitado em RO

Na quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026, um filhote de onça-pintada foi encontrado debilitado na zona rural de Machadinho do Oeste, em Rondônia.

Após o resgate realizado por uma guarnição do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), o animal recebeu atendimento veterinário inicial em uma clínica da região, onde foi avaliado e estabilizado por profissional habilitado.

Concluídos os primeiros cuidados, o Batalhão de Polícia Militar Ambiental e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) realizaram o transporte conjunto do filhote até o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas/Unir), em Porto Velho. No local, ele permanecerá sob acompanhamento técnico especializado para reabilitação.

Na mesma ação, três corujas que haviam sido resgatadas anteriormente e estavam sob cuidados veterinários também foram encaminhadas ao centro de triagem.

A ocorrência evidencia a atuação integrada dos órgãos ambientais e parceiros locais na proteção da fauna silvestre, assegurando a destinação adequada e segura dos animais resgatados.

O Batalhão Ambiental orienta que, em caso de encontro com animal silvestre, a população não realize o manuseio e acione imediatamente o BPA pelo telefone (69) 99995-6874.

>>>Vídeo: