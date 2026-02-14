FFER abre inscrições para competições de base

A Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER), por meio do Departamento de Competições, divulgou nesta sexta-feira o período de inscrições para o Campeonato Rondoniense nas categorias Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17.

A participação é destinada aos clubes filiados e habilitados a disputar as competições oficiais da entidade.

O prazo para inscrição será de 16 a 28 de fevereiro. Dentro desse período, os clubes deverão confirmar presença por meio de e-mail encaminhado ao Departamento de Competições (DCO) da FFER.

De acordo com o coordenador das competições de base, José Natal Jacob, a definição prévia do número de participantes é fundamental para o planejamento adequado dos torneios.

“Planejamos as competições de base com atenção especial para atender às expectativas dos filiados e, principalmente, dos jovens atletas. Por isso, é essencial conhecer o número de clubes inscritos para estruturar cada competição da melhor forma possível”, destacou.

Após o encerramento das inscrições e a definição do número de equipes participantes, a FFER deverá convocar o congresso técnico com representantes dos clubes inscritos para tratar do regulamento e demais detalhes organizacionais.

Os campeões do Campeonato Rondoniense Sub-15 e Sub-17 garantirão vaga na Copa do Brasil da categoria em 2027.