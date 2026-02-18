Facebook Instagram
quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026.

COLORADO: projeto que reajusta valores de diárias não seguirá tramitação por vício de inconstitucionalidade, diz presidente do Legislativo

Michelly Martins, presidente da Câmara de Colorado / Foto: Divulgação

O projeto de lei que prevê o aumento dos valores em diárias para vereadores e servidores da Casa de Leis não seguirá tramitação, e será sugerida sua retirada da pauta.

A informação foi repassada ao Extra de Rondônia pela presidente da Casa de Leis, Michelly dos Santos Martins (PRD), que argumentou “vício de inconstitucionalidade”.

A parlamentar, que integra a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final responsável pela análise do projeto, destacou que ele foi considerado desfavorável por essa comissão. O projeto é de autoria dos vereadores Martinho de Souza Rodrigues (União) e Jair Ramos de Souza (PP) (leia mais AQUI).

Entrevistada pelo Extra de Rondônia, Michelly explicou que a matéria é privativa da Mesa Diretora. “Por essa razão, o projeto não poderá prosseguir em tramitação”, disse.

Ela informou que, durante a sessão deste quinta-feira, 19, que inicia às 9h,  a matéria será retirada “por apresentar vício de inconstitucionalidade, tornando-a ilegal”.

Questionada pelo site a respeito da possibilidade de um novo projeto  semelhante  de autoria da Mesa Diretora, Michelly afirmou que “ainda não discutimos sobre isso”.

 

 

