Cássio Gois parabeniza nova Prefeitura de Cacoal e destaca avanço histórico na gestão pública

A população de Cacoal celebrou, na manhã desta quinta-feira, a inauguração das novas instalações da Prefeitura Municipal, agora localizada no Complexo Beira Rio Genésio Lima — um dos principais pontos turísticos e espaços de lazer da cidade.

Moderna, ampla, climatizada e projetada para oferecer mais conforto e eficiência, a nova sede marca um novo tempo para a administração pública, proporcionando melhores condições de trabalho aos servidores e mais qualidade no atendimento à população.

O deputado estadual Cássio Gois destacou a importância da conquista e fez questão de parabenizar a gestão municipal e, em especial, o prefeito Adailton Furia.

“Quando estive como vice-prefeito, ao lado do prefeito Furia, nós já sonhávamos com uma nova Prefeitura. Ver esse projeto sair do papel e se tornar realidade é motivo de muita alegria. Tenho orgulho do trabalho do Furia, que é meu amigo pessoal. É gratificante ver o quanto ele evoluiu e o quanto tem transformado Cacoal, melhorando a vida das pessoas que acreditam na sua gestão. Esse novo prédio é prova desse compromisso com o desenvolvimento e com a dignidade dos servidores”, afirmou.

A inauguração foi marcada por emoção, especialmente para servidores e gestores que acompanharam de perto a realidade enfrentada no antigo prédio da Prefeitura, que já não oferecia condições adequadas de funcionamento. Com estrutura deteriorada, presença de mofo e problemas que comprometiam a saúde e o desempenho das equipes, o espaço antigo já não atendia mais às necessidades do município.

Agora, a nova sede oferece um ambiente seguro, organizado e confortável, refletindo diretamente na produtividade dos servidores e na qualidade dos serviços prestados à população.

Participaram da solenidade vereadores, autoridades locais, servidores públicos e lideranças religiosas. O evento também contou com a presença do chefe da Casa Civil do Estado de Rondônia, Elias Rezende, representando o governador Marcos Rocha, reforçando a parceria entre o município e o Governo do Estado.

Os primeiros setores a serem transferidos para o novo prédio são os gabinetes do prefeito e do vice-prefeito, além da Secretaria Municipal de Administração, Coordenação de Vigilância Patrimonial, Tecnologia da Informação (TI), Recursos Humanos (RH), PROCON, Superintendência de Licitação e Controladoria Geral.

Localizado em um ambiente amplamente frequentado por famílias e visitantes, o Complexo Beira Rio Genésio Lima se consolida como um espaço que une lazer, turismo e agora também gestão pública, aproximando ainda mais a Prefeitura da população.

A nova estrutura simboliza não apenas uma mudança física, mas um avanço na valorização do servidor público e no compromisso com um atendimento mais eficiente, humano e digno para todos os cidadãos de Cacoal.