Ieda Chaves destina R$ 230 mil para profissionalizar turismo de pesca em Cabixi e região

Moradores de Cabixi e região têm oportunidade de ampliar a renda por meio do turismo de pesca.

Entre os dias 23 e 27 de fevereiro, o projeto Qualifica Rondônia na Pesca Esportiva promove três capacitações gratuitas no Guaporé Pesca Hotel, nesta primeira etapa.

A iniciativa é viabilizada por emenda parlamentar da deputada estadual Ieda Chaves (UB), no valor de R$ 230 mil.

O cronograma inclui os cursos de Atendimento ao Turista, Condutor de Pesca Esportiva e Mecânica Básica de Motor de Popa. Este último já está com as vagas esgotadas devido à alta demanda. As aulas ocorrerão das 18h às 22h e, no último dia, das 14h às 19h (aula prática e/ou de convivência).

Para a deputada, a profissionalização é o caminho para evitar prejuízos e elevar o padrão do serviço local. “Quem vive do rio não pode depender de improviso. Se o motor falha no meio do passeio, o guia perde dinheiro e o turismo enfraquece. Queremos transformar o potencial de Cabixi em desenvolvimento real”, afirmou Ieda Chaves.

Inscrições

As capacitações são coordenadas pela Associação dos Condutores de Pesca Esportiva do Estado de Rondônia (ACPE/RO) e possuem vagas limitadas. Os interessados devem garantir a participação por meio do site www.circuitorondonia.com.br.

Apoio

O evento conta com apoio do governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Turismo (Setur), da Assembleia Legislativa de Rondônia e do vereador Torinho (PSD).