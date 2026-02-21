Senador Confúcio Moura entrega motoniveladoras para Rondônia

O senador Confúcio Moura entregou na manhã desta sexta-feira (20) na superintendência do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), em Porto Velho, duas motoniveladoras destinadas aos municípios de Rondônia.

As máquinas, avaliadas em R$ 689.890 cada, representam um investimento total de aproximadamente R$ 1,37 milhão e foram destinadas aos municípios de Nova Brasilândia e Jaru.

A entrega integra o programa do Governo Federal de mecanização da agricultura, iniciativa voltada ao fortalecimento da infraestrutura rural e ao apoio direto aos produtores.

Com os novos equipamentos, os municípios poderão intensificar a recuperação e manutenção de estradas vicinais, garantindo melhores condições de tráfego, mais segurança no transporte escolar e maior eficiência no escoamento da produção agrícola.

Para o senador Confúcio Moura, investir em mecanização é fortalecer a base econômica do estado.

“Infraestrutura rural é desenvolvimento. Quando a estrada melhora, o produtor trabalha com mais segurança, reduz custos e consegue escoar sua produção com mais eficiência”, afirmou.

Senador Confúcio destaca o programa de mecanização, estratégico para agricultura em Rondônia (Fotos Assessoria)

O superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária em Rondônia, Ênio Miliane, ressaltou a importância do programa federal de mecanização para fortalecer a produção no campo.

“O programa de mecanização tem um papel estratégico para o desenvolvimento rural, porque leva estrutura diretamente para onde o produtor mais precisa. Com a atuação do senador Confúcio Moura, já ultrapassamos a marca de 50 maquinários entregues em Rondônia, o que representa resultado concreto para o pequeno produtor. São equipamentos que melhoram as estradas, reduzem custos e dão mais competitividade à agricultura familiar”, destacou.

O prefeito de Nova Brasilândia, Clodoaldo Alves (Ginão), destacou a importância do equipamento para a realidade do município, marcado por extensa malha rural.

“Nova Brasilândia recebe essa motoniveladora com muita alegria. Nossos produtores enfrentam dificuldades no escoamento da produção, e esse equipamento chega para acelerar a recuperação das estradas vicinais, travessões e carreadores. Tenho certeza de que será um reforço importante para melhorar a trafegabilidade e dar mais condições de trabalho ao homem do campo”, afirmou.

Já o prefeito de Jaru, Jeverson Lima, ressaltou que a máquina vai ampliar o alcance do programa municipal voltado ao atendimento direto ao produtor rural.

“Essa motoniveladora chega em um momento importante e vai fortalecer o programa Caminho Rural, que atende o produtor no acesso à sua propriedade, ao curral, ao tanque de leite e à lavoura. A expectativa é beneficiar mais de 1.500 produtores rurais em Jaru, melhorando as condições de trafegabilidade e impulsionando o desenvolvimento da nossa zona rural”, destacou.