Vila Olímpica lotada marca recepção de calouros do Grupo Educacional Aparício Carvalho

A Vila Olímpica do campus ficou repleta na noite do dia 19 de fevereiro para a recepção oficial dos calouros do Grupo Educacional Aparício Carvalho.

O evento reuniu estudantes da FIMCA, da Faculdade Metropolitana de Rondônia e do EAD FIMCA em uma celebração que simbolizou o início de uma nova etapa na vida acadêmica e profissional de centenas de jovens e adultos que têm em comum a busca pelo conhecimento.

O grande público presente deu o tom da noite: famílias acompanhando seus filhos, estudantes que acabaram de sair do ensino médio, profissionais em busca da segunda graduação e aqueles que decidiram retomar o sonho do ensino superior após anos de espera. Todos compartilhando expectativas, ansiedade e esperança diante de um novo ciclo.

Estiveram presentes o diretor-presidente do Grupo, Dr. Aparício Carvalho; a reitora da FIMCA, Dra. Mariana Carvalho; o vice-reitor da FIMCA, Dr. Maurício Carvalho; e a diretora-geral da Faculdade Metropolitana, Dra. Maria Silvia Fonseca Ribeiro Carvalho de Moraes, além dos coordenadores de curso, que receberam seus alunos e se apresentaram oficialmente, fortalecendo o vínculo desde o primeiro dia.

Em sua fala, a reitora da FIMCA, Dra. Mariana Carvalho, destacou que cada estudante carrega uma história e um sonho particular. “Todos que vêm para a faculdade têm sonhos. Alguns saem da escola, outros já estão em uma segunda formação, outros esperaram muito tempo por esse momento. Hoje pode haver ansiedade e até medo, mas essa fase passa rápido. Em pouco tempo, vocês também estarão dizendo que o curso ‘passou voando’”, afirmou, reforçando que a instituição se torna uma nova casa, onde amizades são construídas e trajetórias ganham forma.

O diretor-presidente do Grupo, Dr. Aparício Carvalho, ressaltou a dimensão simbólica do encontro. “É uma noite grandiosa. É motivo de felicidade ver essa juventude escolhendo a educação como caminho para o crescimento. É por meio da educação que vamos transformar Rondônia e o mundo”, declarou, enfatizando o papel do ensino superior na construção de um futuro melhor para as famílias e para a sociedade.

A diretora-geral da Faculdade Metropolitana, Dra. Maria Silvia Fonseca Ribeiro Carvalho de Moraes, reafirmou o compromisso institucional com a excelência acadêmica. “Firmamos nosso compromisso de trabalho, dedicação e empenho para que cada aluno tenha uma formação de qualidade. Sejam bem-vindos à sua nova casa. Que aqui vocês realizem seus sonhos”, pontuou.

Para eternizar o início da vida acadêmica, uma das ativações da noite foi uma cabine de fotos com impressão instantânea. Entre sorrisos, abraços e registros em grupo, os novos acadêmicos puderam levar para casa uma lembrança física do primeiro dia de uma jornada que promete marcar suas vidas.

A recepção de calouros do Grupo Educacional Aparício Carvalho reafirmou não apenas o crescimento das instituições, evidenciado pela Vila Olímpica lotada, mas principalmente o compromisso com a formação de profissionais preparados, cidadãos conscientes e protagonistas de suas próprias histórias.