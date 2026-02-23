Alex Redano reforça incentivo ao esporte com entrega de kits para futebol society

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado Alex Redano (Republicanos), participou da entrega de mais de 130 kits esportivos de futebol society à Associação São Tiago Maior. A ação contempla 17 municípios com bolas e uniformes destinados a equipes amadoras e escolinhas de futebol.

Os kits foram adquiridos por meio de emenda parlamentar destinada pelo presidente. A iniciativa é realizada anualmente e tem como objetivo incentivar a prática esportiva, especialmente entre jovens. Neste ano, cada município recebeu entre 8 e 12 kits.

“São kits esportivos para futebol. Nós apoiamos as escolinhas, os times e também a realização de campeonatos. É um evento que faço todos os anos como forma de apoiar o esporte”, afirmou Redano.

Presidente Alex Redano fazendo entrega dos kits para Novo Horizonte d’Oeste, nas mãos do vereador Jacó de Andrade (Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO)

Os materiais foram entregues a vereadores e lideranças locais que representaram os municípios beneficiados. Vereador de Novo Horizonte d’Oeste, Jacó de Andrade (Podemos) destacou a importância da iniciativa para as cidades do interior. “Vários times e atletas serão beneficiados. Além de incentivar o esporte, essa ação também gera economia para o município, que deixa de investir recursos próprios na compra desses materiais”, declarou.

Os kits continham uma bola e uniformes para equipes de futebol society (Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO)

Participaram da solenidade representantes da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) e vereadores dos municípios beneficiados.

Apoio institucional

Responsável pela captação de recursos da associação, Eloísa Helena Bertoletti destacou a relevância do apoio institucional para a manutenção das atividades. “É fundamental essa ajuda, porque sem esses recursos não conseguimos avançar. A estrutura é grande e dependemos de recursos do governo e de editais para manter o trabalho”, declarou.

Presidente Alex Redano e Eloísa Helena Bertoletti, representando a Associação São Tiago Maior (Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO)

A iniciativa fortalece projetos esportivos de base nos municípios e amplia o acesso da população às atividades esportivas, contribuindo para a inclusão social e o desenvolvimento de jovens atletas.