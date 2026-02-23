Associação Vilhenense da Terceira Idade prepara eleição para nova diretoria em março

A Comissão Eleitoral da Associação Vilhenense da Terceira Idade (AVTI) publicou o edital de convocação para a escolha da nova diretoria que administrará a entidade pelos próximos três anos.

O processo é conduzido por uma comissão de cinco membros, presidida por Dirce Aparecida da Silva, com o apoio da secretária Edima Gomes de Oliveira e dos conselheiros Maria Alfreda de Freitas, José Justino da Silva e Francisco Nunes Café.

Os grupos interessados em disputar o pleito devem entregar a documentação necessária na secretaria da AVTI, localizada na Rua Josias Antônio da Silva, nº 748, Jardim América, até as 18h do dia 9 de março.

Para a validade da inscrição, as chapas precisam apresentar candidatos para a composição de todos os 12 cargos previstos no estatuto: presidente e vice-presidente; dois secretários; dois tesoureiros; três conselheiros fiscais; três suplentes.

De acordo com as regras do edital, apenas associados filiados à instituição há pelo menos um ano podem se candidatar a qualquer um dos cargos. A eleição será realizada no dia 19 de março, na sede da associação, com início programado para as 09h30.

A comissão reforça que o papel do grupo é fiscalizar e garantir a transparência de todas as etapas da votação. Para exercer o direito ao voto, o idoso deve estar associado à AVTI há, no mínimo, três meses e estar em dia com as suas contribuições estatutárias.