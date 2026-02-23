Coronel Chrisóstomo garante quase R$ 489 milhões para Rondônia e amplia investimentos em 2026

O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) já destinou recursos para Rondônia ao longo do mandato e, com as emendas de 2026, o total assegurado chega a quase R$ 489 milhões para o estado.

Os valores reforçam investimentos em áreas como saúde, infraestrutura, esporte e agricultura.

Somente em 2026, estão garantidos R$ 40 milhões em emendas individuais e R$ 37 milhões em emendas de bancada. Os recursos estão em fase de diálogo com prefeitos, vereadores e representantes da sociedade para definição das prioridades.

Ao longo do mandato, Coronel Chrisóstomo viabilizou repasses para custeio da saúde, compra de equipamentos hospitalares e apoio à atenção básica. Também destinou máquinas e implementos agrícolas para fortalecer a produção rural em diversos municípios.

Na área de infraestrutura, os investimentos apoiam obras urbanas e recuperação de estradas. O deputado também atua em pautas ligadas à logística e ao fortalecimento do setor produtivo.

Com os recursos deste ano, Coronel Chrisóstomo amplia o volume de investimentos destinados a Rondônia e mantém articulação com os municípios para atender demandas locais.