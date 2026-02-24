Ariquemes se aproxima de zerar fila em creches com entrega de duas unidades que abrem mais de 400 vagas

O compromisso do senador Confúcio Moura com a primeira infância gerou mais um resultado concreto para a população de Ariquemes. Com articulação no Ministério da Educação, junto ao FNDE, e destinação de mais de R$ 3,6 milhões em emendas parlamentares de sua autoria para a retomada e finalização das obras, foi entregue na manhã desta segunda-feira (23) à comunidade do bairro Gerson Neco a Creche Municipal Professora Helley Abreu Batista.

Somada à creche Primeiros Passos, inaugurada no início de fevereiro, a iniciativa garante mais de 400 novas vagas para crianças da educação infantil.

Obras paralisadas há muito tempo foram retomadas

As unidades Professora Helley Abreu Batista e Primeiros Passos estavam com obras paralisadas há anos e foram retomadas, permitindo a conclusão das estruturas e a ampliação da rede municipal de ensino infantil. O investimento de R$ 3,6 milhões, viabilizado por emendas do senador Confúcio Moura, contempla três creches no município: duas já foram entregues à população, enquanto a unidade do bairro Zona Sul aguarda a atualização das planilhas orçamentárias para dar continuidade ao processo de execução.

A creche Professora Helley Abreu Batista tem capacidade para até 200 crianças, com idades entre 1 ano e 3 meses e 3 anos e 11 meses. Já a Primeiros Passos, no bairro Bom Jesus, pode receber 208 alunos, atendendo crianças de 1 ano e 3 meses até 5 anos. Juntas, ampliam significativamente a rede municipal e colocam o município próximo de zerar a demanda por vagas na primeira infância.

A conclusão das unidades integra um esforço mais amplo para ampliar o acesso à educação infantil em Ariquemes. A prefeita Carla Redano destacou a importância da parceria institucional para transformar o projeto em realidade.

“Essa é uma conquista muito importante para Ariquemes. Estamos falando de cuidado com nossas crianças e de apoio direto às famílias trabalhadoras. Agradeço ao senador Confúcio Moura pela sensibilidade e pelo compromisso com nosso município”, afirmou.

Para o senador Confúcio Moura, investir em creches é uma política pública que gera impacto imediato na vida das pessoas.

“Quando destinamos recursos para a educação infantil, estamos cuidando do presente e do futuro ao mesmo tempo. Nosso mandato trabalha para que obras importantes avancem e cheguem a quem mais precisa”, ressaltou.