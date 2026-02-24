Marcos Rogério anuncia diligência do Senado em Rondônia para fiscalizar pedágios abusivos na BR-364

A medida é uma resposta direta à antecipação da cobrança de pedágios em trechos onde as obras e serviços previstos em contrato ainda não foram entregues. Segundo o senador, a população rondoniense está sendo “sacrificada e punida” por valores que não condizem com a realidade da via.

A inspeção contará com a presença do diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Guilherme Theo, juntamente com técnicos do órgão.

O pedágio de R$ 37,00 em Cujubim

Um dos pontos centrais da denúncia de Marcos Rogério é a praça de pedágio localizada na entrada do município de Cujubim. O parlamentar destacou o valor exorbitante de R$ 37,00 pagos por usuários que percorrem trechos curtos entre cidades vizinhas. “É um dos pedágios mais caros do Brasil. O cidadão paga para ir e para voltar um valor que sacrifica o setor produtivo e o trabalhador, sem a devida contrapartida em investimentos”, afirmou o senador.

Cronograma da Diligência

A diligência, prevista para ocorrer nas próximas semanas, terá duas etapas principais:

Vistoria in loco: Um percurso técnico ao longo da BR-364, partindo da praça de Cujubim até o trecho da Expresso Porto, para verificar as condições da pista e o andamento das obras. Diálogo com o Setor Produtivo: Uma reunião ampliada em Porto Velho com representantes do setor produtivo e autoridades locais para ouvir as demandas da ponta e cobrar soluções imediatas da ANTT.

Expresso Porto

O senador também trouxe atualizações sobre a pavimentação da Expresso Porto. Após articulação com a prefeitura de Porto Velho e a ANTT, o prazo de execução da obra foi antecipado do sétimo para o quarto ano da concessão, com expectativa de início dos trabalhos ainda em 2026, dependendo da conclusão dos licenciamentos ambientais.

“Não podemos aceitar que o lucro da concessionária venha antes do benefício para o usuário. Vamos levar a fiscalização para a estrada e exigir que o contrato seja cumprido de forma justa para Rondônia”, concluiu Marcos Rogério.