Suspensas importações de amêndoas de cacau da Costa do Marfim, anuncia Ministério da Agricultura

O Ministério da Agricultura publicou no Diário Oficial da União desta segunda-feira (24) o Despacho Decisório nº 456, que determina a suspensão imediata das importações de amêndoas de cacau provenientes da Costa do Marfim.

A medida atende a reivindicações de produtores brasileiros, que vinham relatando prejuízos econômicos em razão da concorrência com o produto importado. Segundo representantes do setor, a entrada das amêndoas estrangeiras estaria pressionando os preços no mercado interno, além de gerar preocupações quanto a possíveis riscos sanitários.

Nas últimas semanas, produtores realizaram mobilizações em municípios produtores, incluindo manifestação em Jaru, em defesa de medidas mais rígidas de controle e proteção à produção nacional. Lideranças do setor afirmam que acompanham o tema junto às autoridades federais e defendem que a suspensão se torne definitiva.

O Brasil figura entre os tradicionais produtores de cacau e tem ampliado investimentos em qualidade e rastreabilidade da produção. A expectativa de parte do segmento é de que a decisão contribua para maior estabilidade de preços e segurança fitossanitária no mercado interno.

O Ministério não detalhou, até o momento, o prazo da suspensão nem eventuais novos critérios para a retomada das importações.