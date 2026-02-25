Falta de atendimento do Conselho Tutelar leva polícia conduzir criança à delegacia em Vilhena

A guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para averiguar uma ocorrência envolvendo uma criança que se encontrava sozinha e chorando em frente a uma residência, em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, no local os policiais constataram que o menor estava sob os cuidados de uma vizinha, que aguardava a chegada da viatura.

A solicitante relatou que a criança chorava intensamente e informou que o irmão teria saído para a escola, deixando o menor do lado de fora do imóvel.

Ainda conforme relato, a vizinha tentou acionar o Conselho Tutelar do setor Sul, mas foi informada de que o órgão atende apenas ocorrências dentro de sua área de abrangência.

Em seguida, entrou em contato com o Conselho Tutelar do setor Norte, sendo comunicada de que os conselheiros estavam em capacitação e impossibilitados de comparecer naquele momento.

Diante da situação de vulnerabilidade e da ausência de atendimento imediato por parte do Conselho Tutelar, a guarnição realizou o encaminhamento da criança à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde foram adotadas as medidas necessárias para a localização e responsabilização dos responsáveis legais.