Mulher é presa por posse de cocaína, resistência e desacato no bairro Alto Alegre em Vilhena

A Polícia Militar realizava patrulhamento pela Travessa 835, no bairro Alto Alegre, em Vilhena, quando visualizou uma mulher saindo de um imóvel já conhecido no meio policial por denúncias relacionadas ao tráfico de drogas.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, ao perceber a aproximação da viatura, a suspeita apresentou comportamento considerado excessivamente nervoso, desviando o olhar e alterando a postura corporal, o que motivou a abordagem pessoal conforme os protocolos operacionais.

Durante a revista, ela teria resistido ativamente à ação policial, tentando se desvencilhar e investindo contra uma policial militar.

A suspeita tentou desferir socos e tapas, chegando a atingir a policial na região da mão e do rosto, causando leve inchaço e um arranhão superficial, sem maior gravidade aparente.

Durante a intervenção, ainda teria proferido ofensas contra a policial, configurando, em tese, o crime de desacato.

Diante da resistência e do comportamento agressivo, foi necessário o uso moderado e proporcional da força para contê-la, além da utilização de algemas, em razão do risco à integridade física da equipe.

Após a contenção, os policiais localizaram no bolso da calça da abordada um invólucro plástico contendo substância análoga ao cloridrato de cocaína.

A mulher recebeu voz de prisão pelos crimes de posse de entorpecente, resistência e desacato, sendo informada de seus direitos constitucionais.

Devido ao estado de alteração da conduzida e à recusa em colaborar ou assinar documentos, não foi possível a lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência no local.

A mulher foi apresentada na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para as providências cabíveis.