Operação da PF e Ibama combatem extração ilegal de madeira na terra indígena em RO

A Polícia Federal, em conjunto com o Ibama e com apoio da Funai, deflagrou, nessa terça-feira (24), a Operação Erisícton, com o objetivo de combater crimes de associação criminosa, desmatamento e comércio ilegal de madeira extraída da Terra Indígena Roosevelt, localizada nos estados de Rondônia e Mato Grosso.

Ao todo, foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Ji-Paraná (RO).

Conforme as investigações, foi identificado um esquema de extração ilegal de madeira na Terra Indígena Roosevelt. Segundo apurado, o principal investigado atuava com o consentimento e a participação de indígenas e contava com uma rede de desmatadores, motoristas responsáveis pelo transporte das cargas e proprietários ou responsáveis por madeireiras que adquiriam a madeira retirada ilegalmente da área protegida.

Durante a operação, duas pessoas foram presas em flagrante, sendo uma por posse ilegal de arma de fogo e outra por receptação qualificada. Também foram apreendidos aparelhos celulares, armas de fogo, veículos e grande quantidade de madeira.

Até o momento, uma madeireira foi lacrada pelo Ibama. As diligências seguem em andamento.