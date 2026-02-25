Secretária Estadual Luana Rocha participa da entrega de kits a concluintes do programa “Vencer” nesta quinta-feira em Vilhena

Em cerimônia marcada para esta quinta-feira (26), às 19h, em Vilhena, o governo do estado fará a entrega, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), de kits profissionais a 30 concluintes dos cursos de Bolos e Cupcakes e Costureiro Industrial do Vestuário, do programa “Vencer”.

O ato será realizado a partir das 19h, no auditório da Escola de Educação Integral Deputado Genival Nunes da Costa, localizada na rua 907, nº 2708, bairro Nova Esperança. O investimento do governo com as duas turmas foi de R$ 39.102,04.

O Extra de Rondônia confirmou a presença da primeira-dama do Estado e titular da Seas, Luana Rocha.

Além do certificado e do kit profissional, os participantes do programa recebem o material didático e auxílio financeiro mensal de R$ 200, durante um ano.

Fazem parte dos critérios para inscrição: estar inscrito no Cadastro Único, ter idade a partir dos 16 anos e residir em Rondônia.

Na primeira etapa aberta em 2024, o programa Vencer recebeu 6.910 inscrições, das quais 2.906 tiveram a matrícula confirmada. Desse total, 2.218 concluíram o curso e 2.174 já receberam o kit para começar a trabalhar ou empreender.

Para as edições de 2024, 2025 e 2026, o governo estadual estima investimento de R$ 5.149.000 em Auxílio Financeiro Vencer, R$ 2.181.449,73 em Kits Profissionais e R$ 9.919.412 em cursos, totalizando R$ 17.249.861,73.