VÍDEO: colisão traseira entre carro e carreta é registrada na BR-435 em Cerejeiras

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender um acidente de trânsito na noite de terça-feira, 24 de fevereiro de 2026, na BR-435, no perímetro urbano de Cerejeiras.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a colisão ocorreu na Avenida Integração Nacional, região central da cidade.

De acordo com testemunhas, uma carreta seguia pela rodovia no sentido a Colorado do Oeste e, ao parar no semáforo, o motorista de um carro que vinha logo atrás não conseguiu frear a tempo, colidindo na traseira do caminhão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento ao condutor do automóvel, que sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital São Lucas.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

>>>Vídeo: