VÍDEO: motociclista fica ferido em colisão no Jardim das Oliveiras em Vilhena

Um acidente envolvendo um Fiat Palio e uma motocicleta foi registrado na tarde desta quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026, no cruzamento da Avenida Curitiba com a Rua Mário Gomes Corrêa, no bairro Jardim das Oliveiras, em Vilhena.

Imagens de um sistema de monitoramento instaladas em um imóvel nas proximidades mostram que o motociclista seguia pela via preferencial quando houve a colisão com o Fiat Palio, cujo condutor realizava uma conversão no momento do impacto.

Com a batida, o motociclista sofreu ferimentos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou socorro à vítima. A Polícia Militar também compareceu ao local para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente.

>>>Vídeo: