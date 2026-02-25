VÍDEO: suspeitos são presos com 13 quilos de cobre queimado após furto e receptação em Vilhena

A guarnição da Rádio Patrulha prendeu dois suspeitos por envolvimento em furto e receptação de fios de cobre, durante ação realizada na Avenida Rio Grande do Norte, bairro Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, os militares receberam informações de que um imóvel estaria sendo utilizado para o comércio e consumo de substâncias entorpecentes, além de apresentar intensa movimentação típica de ponto de venda ilícita.

Durante patrulhamento nas proximidades, os policiais abordaram um homem que carregava uma sacola plástica verde com volume considerável.

Na revista pessoal, foram localizados aproximadamente três quilos de fios de cobre já queimados. O suspeito confessou ter furtado o material, queimado a fiação e que pretendia revendê-la em um ferro-velho da cidade.

A equipe policial seguiu até o estabelecimento indicado, localizado no bairro Cristo Rei. No local, com autorização do responsável, foram realizadas buscas e encontrados cerca de dez quilos de cobre acondicionados em um recipiente plástico vermelho, próximos a uma balança digital com capacidade para 700 quilos. O material apresentava indícios de origem duvidosa.

O responsável pelo estabelecimento informou aos policiais que atua no ramo de compra e venda de sucatas há cerca de dois anos e que adquiria o cobre pelo valor de R$ 35,00 o quilo, revendendo posteriormente por R$ 48,00, com base no peso do material.

Diante dos fatos e dos indícios de furto e receptação, os envolvidos receberam voz de prisão, tiveram seus direitos constitucionais garantidos e foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde ficaram à disposição da autoridade policial.

Durante a ocorrência, também foi apreendida uma serra mármore da marca Vonder, modelo SMV 1300S, além de um aparelho celular, uma calculadora digital e a quantia de R$ 442,00 em dinheiro.

>>>Vídeo: