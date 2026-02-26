COLUNA SOCIAL MARISA LINHARES: veja os destaques da semana em Cacoal

DIA DO AGRONEGÓCIO – FIAT PSV

Com o tema “AGRO PSV CHURRASCO” foi comemorado no último sábado, dia 21, na concessionária FIAT PSV em Cacoal, do renomado Grupo Gilberto Miranda em Rondônia, o DIA DO AGRONEGÓCIO muito prestigiado pelos clientes FIAT, que foram recepcionados com descontraído churrasco. Registrei parte da dinâmica equipe com os consultores de vendas Júlio César, Lukas Brado, Milton Custódio, gestora de vendas Rute Mandrick, Meliane Vitorino e Dyego Ramon, entregador técnico Daniel Wesley e o gestor de marketing Gabriel Mendes

DIA DO AGRONEGÓCIO – PÓS VENDA FIAT PSV

Registrei a atenciosa equipe do PÓS VENDA da concessionária FIAT PSV em Cacoal, do Grupo Gilberto Miranda em Rondônia, Weverton Leony, Kauan Felipe Rosa, Gabriel Groner e Suellen Bezerra em reunião com a diretora Marcia Groner da renomada empresa

ANIVERSÁRIO DE CARLOS BIAZI

Em Cacoal/RO, irá comemorar aniversário no próximo dia 03, o presidente Carlos Alberto Biazi do SICOOB FRONTEIRAS renomada cooperativa financeira, que tem agências em Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul

PARCERIA SOLIDÁRIA – ASSDACO X CAMPILAR

Em Cacoal/RO, numa ação social voltada ao apoio de ações preventivas e suporte a pacientes em tratamento oncológico, a ASSDACO – Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni no último dia 18, anunciou PARCERIA SOLIDÁRIA com a CAMPILAR. Durante visita no Centro de Oncologia de Cacoal a diretoria da empresa de alimentos conheceu de perto a estrutura da instituição, os serviços oferecidos e o impacto social do trabalho desenvolvido junto à sociedade. Na ocasião, foi apresentada a iniciativa solidária envolvendo o produto líder de vendas da empresa, a Pipoca Gourmet Campilar, onde parte do valor arrecadado com a comercialização do produto será destinada à ASSDACO. A campanha que representa mais um passo na união entre iniciativa privada e entidades filantrópicas, tem o slogan “Compre, Apoie e Espalhe o Bem” e a ação busca envolver a comunidade em uma corrente de solidariedade, incentivando o consumo consciente aliado à responsabilidade social. A proposta também reforça a transparência da iniciativa, com acompanhamento da prestação de contas por meio dos canais oficiais da instituição

SHOWROOM CASA & DECORAÇÃO

Com 26 ANOS em Cacoal, a CASA E DECORAÇÃO loja de móveis e decoração, a mais completa no estado de Rondônia, está localizada em prédio próprio e moderno. Com amplo espaço em sua estrutura, o prédio possui três pavimentos, com diversos e inúmeros showrooms, o que possibilita uma maior exposição de seus produtos. Sua atenciosa equipe de consultoras de vendas é capacitada para proporcionar um atendimento personalizado ao cliente. Registrei a atenciosa consultora de vendas Adriana Lima em um dos elegantes showrooms

TROCO SOLIDÁRIO – R$ 65 MIL

A unidade da HAVAN em Cacoal/RO, realizou entrega do valor de R$ 65 mil à ASSDACO – Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni, por meio do programa Troco Solidário. O repasse foi recebido pela presidente da entidade Vera Travain Bianchini e parte da equipe e membros da diretoria da ASSDACO que afirmaram que o valor arrecadado superou expectativas e representa um importante reforço financeiro para a manutenção e ampliação das ações desenvolvidas pela Associação, no fortalecimento das campanhas de prevenção ao câncer no interior de Rondônia. O cheque foi entregue por Henrique Mazini, do setor de Recursos Humanos, e por Karine Faustino gerente da Havan Cacoal