Deputada Federal Cristiane Lopes amplia cuidado às famílias atípicas com investimento histórico em inclusão e saúde

O Projeto PCD + Mães Atípicas vem se consolidando como uma das mais importantes ações de inclusão social e promoção da saúde em Rondônia. Por meio de mutirões oftalmológicos e odontológicos, a iniciativa garante acesso a atendimentos especializados, reforçando o compromisso com a dignidade e a qualidade de vida de mães atípicas e pessoas com deficiência.

“Esse projeto nasceu do coração e da escuta sensível às famílias atípicas. Nosso objetivo é garantir acesso à saúde, promover inclusão e oferecer oportunidades reais de capacitação. Cuidar de quem cuida é uma missão que assumimos com responsabilidade e amor”, afirmou a deputada federal Cristiane Lopes.

Viabilizado por meio de emenda parlamentar superior a R$ 4,5 milhões destinada pela parlamentar, o projeto conta com a parceria do Instituto Federal de Rondônia (IFRO) – Campus Porto Velho Zona Norte, ampliando o alcance das ações e garantindo estrutura adequada para os atendimentos e atividades formativas.

Os mutirões oferecem consultas nas áreas de oftalmologia e odontologia, reduzindo filas e facilitando o acesso a serviços especializados que muitas vezes são de difícil alcance para famílias em situação de vulnerabilidade.

Além da saúde, o projeto também contempla ações de inclusão social, capacitação profissional e apoio direto às mães atípicas, fortalecendo políticas públicas voltadas a esse público e promovendo autonomia e novas oportunidades.

A mais recente ação foi realizada no CEPPEN – Centro de Pós-Graduação, Pesquisa e Ensino, e também no Campus do IFRO Zona Norte, reforçando a integração entre educação, saúde e inclusão social.

O projeto segue avançando com o propósito de ampliar cada vez mais os atendimentos, expandindo o alcance das ações e garantindo que um número ainda maior de famílias receba o suporte especializado necessário na capital rondoniense.

Ao reafirmar seu compromisso, a deputada destacou que o trabalho continuará crescendo. “Não vamos parar por aqui. Nosso compromisso é expandir os atendimentos, fortalecer a rede de apoio e garantir que cada mãe atípica e cada pessoa com deficiência sejam vistas, respeitadas e acolhidas. Seguiremos trabalhando para ampliar essa corrente do bem em Rondônia”, concluiu Cristiane Lopes.