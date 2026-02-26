Eyder Brasil destina emenda de R$ 80 mil para melhorias na escola Família Agrícola Manoel Ribeiro em Cerejeiras

O deputado estadual Eyder Brasil destinou emenda parlamentar no valor de R$ 80 mil para a Escola Família Agrícola Manoel Ribeiro, localizada no município de Cerejeiras, Cone Sul do estado. A solicitação, apresentada pelo vereador Jandir Vigilante, será para melhorias estruturais da unidade como construção de banheiros, aquisição de novos aparelhos de ar-condicionado e construção do muro da escola, medida que amplia a segurança do espaço escolar.

A emenda também contempla projeto de paisagismo, com implantação de plantas ornamentais, instalação de placa de identificação, novo portão, sistema de irrigação, pintura predial e melhoria da iluminação com objetivo de oferecer mais estrutura, organização e conforto para estudantes e profissionais da educação.

“Nosso papel é contribuir para que a escola tenha melhores condições de funcionamento, garantindo mais segurança, qualidade nos trabalhos desenvolvidos e bem-estar aos alunos que vêm de toda a região do Cone Sul”, destacou Eyder Brasil.

A EFA Manoel Ribeiro oferece ensino médio integrado ao curso técnico em agroecologia, com foco no desenvolvimento sustentável do Cone Sul rondoniense. A instituição exerce papel fundamental na formação educacional e social dos jovens do campo, promovendo conhecimento técnico aliado à valorização da agricultura familiar e contribuindo para o fortalecimento do desenvolvimento local.