Thiago Flores apresenta projeto para blindar escolas contra ataques 

O Deputado Federal Thiago Flores (Republicanos/RO) apresentou à Câmara dos Deputados o Projeto de Lei que institui diretrizes para o fortalecimento da segurança escolar preventiva no Brasil. A proposta surge em um momento crítico: segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023, o país registrou uma aceleração sem precedentes de ataques extremos em escolas, com mais ocorrências nos últimos dois anos do que em duas décadas somadas.

O projeto abrange escolas públicas e privadas de todo o Brasil e propõe um modelo integrado que combina policiamento de proximidade, tecnologia de monitoramento, capacitação de professores e criação de uma plataforma unificada de dados sobre radicalização. A proposta prevê ainda a instalação de detectores de metais, controle de acesso com cartão-passe para alunos e funcionários, e integração entre forças de segurança pública e comunidade escolar.

Entre os pontos centrais do PL está a criação de um banco de dados nacional que centralize informações sobre sinais de radicalização ou planejamento de atos violentos em ambiente escolar, respeitando integralmente a Lei Geral de Proteção de Dados. Professores e profissionais de educação também serão capacitados para identificar comportamentos de risco antes que se transformem em tragédia.

“A escola precisa voltar a ser um lugar seguro. Não podemos esperar mais uma tragédia para agir. Esse projeto une inteligência, tecnologia e prevenção porque segurança se faz antes, não depois”, afirmou o Deputado Thiago Flores.