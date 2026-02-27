PRF apreende mais de 38 gramas de ouro ilegal durante fiscalização em Vilhena

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde de quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026, 38,45 gramas de ouro de origem ilegal, Vilhena.

De acordo com a PRF, o flagrante ocorreu durante fiscalização de rotina no posto da corporação, quando os patrulheiros abordaram um automóvel que realizava manobras consideradas suspeitas nas proximidades da unidade operacional.

Após ordem de parada, a equipe iniciou procedimentos de entrevista com os ocupantes do veículo, que apresentaram informações contraditórias, levantando suspeitas.

Diante das inconsistências, os policiais realizaram inspeção nas bagagens e pertences pessoais, momento em que localizaram uma barra de ouro dentro da carteira do passageiro.

Questionado sobre a origem e a forma de aquisição do minério, o homem não apresentou documentação que comprovasse a procedência do material.

O suspeito e o ouro apreendido foram encaminhados à Polícia Federal, onde o caso foi registrado, em tese, como crime de usurpação de bem ou matéria-prima pertencente à União.