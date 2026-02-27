Produtores rurais ampliam renda e levam alimento saudável a famílias de Candeias

A agricultura familiar de Candeias do Jamari já está entregando alimentos e gerando renda no campo após a liberação de R$ 607.114,07 viabilizada por emenda do senador Confúcio Moura ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Com o recurso depositado na conta da Conab, a Associação Flor da Amazônia (AAFFA) iniciou a distribuição da produção para famílias atendidas pelo CRAS e pela APAE.

Confúcio Moura oficializou a ação nesta quinta-feira (26) na sede da APAE, uma das instituições atendidas pelo projeto.

A entidade executora reúne mais de 40 agricultores e pescadores artesanais — com forte protagonismo feminino: cerca de 70% dos integrantes são mulheres.

Ao longo de 24 meses, a iniciativa garantirá a entrega de aproximadamente 74,7 toneladas de alimentos frescos, como abacaxi, banana, alface, batata-doce, mamão, melancia e ovos. Os produtos são destinados principalmente a famílias acompanhadas pelo CRAS e pela própria APAE.

Impacto direto nas famílias

A diretora da APAE, Gracineide Rezende Menezes, destacou o impacto direto da iniciativa na vida dos atendidos.

“O que nós temos aqui hoje é agradecer de todo o coração pela ajuda que o senador tem nos dado com essa alimentação, que é muito importante para a nossa instituição, para os alunos e para as famílias atendidas. Esse alimento faz diferença na mesa de quem precisa e tem feito muita diferença na vida dos nossos atendidos. Nós só temos a agradecer. Tenho certeza de que os agricultores também são beneficiados para poder chegar esse alimento de qualidade à nossa mesa.”

Mais renda no campo

Do lado de quem produz, o sentimento também é de avanço. A presidente da Associação Flor da Amazônia, Patrícia Mathara dos Santos, reforçou que o recurso valorizou a produção local.

“Eu sou presidente, a Gigi é tesoureira, e é 70% de mulher na nossa associação. Na agricultura familiar, as mulheres plantam mandioquinha, couve, alface, banana… Esse recurso de R$ 607.114,07 para nós foi de excelência. A nossa comunidade é bem carente, então agregou valor ao produto das nossas produtoras.”

Segundo ela, a compra direta evita a dependência de atravessadores e aumenta a renda no campo.

“Se fosse vender para o intermediário, a gente ganhava menos. Hoje estamos ganhando mais dinheiro. Estamos muito felizes, os agricultores estão muito felizes e torcendo para entrar no próximo ano também.”

A expectativa é que até 2 mil pessoas sejam beneficiadas diretamente ao longo de dois anos, podendo alcançar indiretamente cerca de 3 mil moradores do município.

A ação faz parte da emenda parlamentar de R$ 5 milhões destinada ao PAA em Rondônia, que contempla 11 projetos em diferentes regiões do estado. O objetivo é fortalecer cooperativas e associações da agricultura familiar, gerar renda no campo e ampliar o acesso a alimentos de qualidade para pessoas em situação de vulnerabilidade social.