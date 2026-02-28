Meia revelada pelo Rolim de Moura acerta com Athletico Paranaense e reforça vitrine do futebol feminino de RO

O futebol feminino de Rondônia volta a ganhar projeção no cenário nacional.

A meia-atacante Andressa, que vinha se destacando com a camisa do Rolim de Moura Esporte Clube, foi anunciada como nova contratação do Athletico Paranaense.

O comunicado oficial do Furacão confirma a ascensão da atleta, que se tornou peça importante no esquema tático do Tigre nas últimas temporadas.

Conhecida pela velocidade e forte presença ofensiva, Andressa era uma das atletas de confiança da comissão técnica. A transferência para Curitiba reforça o reconhecimento da qualidade técnica do futebol produzido na Zona da Mata e amplia a visibilidade da jogadora nas principais competições do país.

TRAJETÓRIA NO TIGRE

A nova meia do Athletico consolidou sua base em Rolim de Moura. Em 2024, foi destaque no Campeonato Estadual. Já em 2025, ganhou projeção nacional ao defender o Tigre no Campeonato Brasileiro Feminino Série A3 e na Copa do Brasil Feminina, competições que serviram de vitrine para o seu futebol criativo.

Agora, com a camisa rubro-negra, a expectativa é de que mantenha o nível de atuação apresentado no Estádio Cassolão, enfrentando equipes consideradas potências do futebol brasileiro.

CELEIRO DE TALENTOS

A negociação de Andressa reforça o papel do clube rondoniense como formador de atletas. Em 2024, Camila, conhecida como Camilinha, também deixou o Rolim de Moura após se destacar e assinou contrato com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Desde então, integra o elenco feminino do Verdão.

Para a diretoria do Tigre, as transferências demonstram o reconhecimento do trabalho desenvolvido no futebol feminino local e consolidam o município como um ponto estratégico para observadores de grandes clubes do país.