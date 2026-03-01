Briga de casal termina com disparo de arma de fogo em residência de Vilhena

Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar na noite de sábado, 28 de fevereiro de 2026, em uma residência no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para averiguar denúncia de vias de fato e disparo de arma de fogo em uma residência.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram o marido contendo fisicamente a esposa para impedir novas agressões. Ele entregou voluntariamente um revólver calibre .38 que estava em sua posse.

Após intervenção da equipe e emprego de contenção moderada, a situação foi controlada e a ordem restabelecida.

O casal relatou que a discussão teria começado ainda em uma propriedade rural onde trabalhavam, após a mulher acessar o celular do companheiro e encontrar mensagens que indicariam um suposto relacionamento extraconjugal.

O desentendimento continuou durante o trajeto até a residência e evoluiu para agressões físicas.

Durante o conflito, a mulher se apoderou do revólver calibre .38 e efetuou um disparo no interior do imóvel, atingindo o teto. No tambor da arma havia cinco munições, sendo uma deflagrada e quatro intactas.

Há divergência sobre como a arma foi acessada. O marido afirmou que o revólver estava guardado em cofre, enquanto a esposa declarou que ele portava a arma no momento da discussão. Apesar da gravidade da situação, não houve registro de feridos.

Diante do contexto de violência doméstica e do uso de arma de fogo, os policiais apreenderam o revólver utilizado na ocorrência e as munições correspondentes.

Como medida cautelar, também foram recolhidas outras armas armazenadas na residência, ainda que sem relação direta com o fato, para resguardar a integridade dos envolvidos e evitar novos incidentes.

O morador, identificado como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), realizou a entrega voluntária de seis armas adicionais, entre elas uma pistola calibre .40, carabinas calibres .22, .36 e .357, além de uma espingarda de pressão, todas devidamente arrecadadas e apresentadas na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde a ocorrência foi registrada.