Caminhões são arrombados e ferramentas e bateria são furtadas em Vilhena

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto em uma empresa localizada na Rua Cidade Verde, bairro Cidade Verde I, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, ao chegar ao local, a guarnição da Rádio Patrulha manteve contato com o responsável pela frota de caminhões e com um dos motoristas afetados.

A vítima relatou que, ao iniciar a jornada de trabalho pela manhã, constatou que a caixa lateral do caminhão que conduz havia sido arrombada, apresentando sinais de violação.

Do interior do compartimento foi subtraída uma caixa de ferramentas contendo diversos equipamentos utilizados na atividade profissional. Em outro caminhão da empresa, também foi verificado o furto de uma bateria automotiva.

O crime não foi presenciado, sendo percebido apenas na manhã seguinte. A dinâmica indica que o autor, ainda não identificado, teria se aproximado dos veículos estacionados e, mediante rompimento de obstáculo, cometido o furto.

A Polícia Militar realizou diligências nas imediações, mas até o momento ninguém foi preso. Imagens de câmeras de segurança que registraram a ação foram entregues às autoridades e anexadas à ocorrência para subsidiar as investigações da Polícia Judiciária.