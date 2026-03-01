Colisão frontal deixa motociclista em estado grave no bairro Cidade Verde III em Vilhena

Na tarde de sábado, 28 de fevereiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na Rua 102-22, no bairro Cidade Verde III, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, no local a guarnição constatou tratar-se de uma colisão frontal envolvendo uma motocicleta Honda Twister, de cor preta, e uma caminhonete Ford Ranger, de cor branca, que seguiam em sentidos opostos pela mesma via.

Com o impacto, o condutor da motocicleta, que não possuía habilitação, sofreu fraturas expostas em ambos os membros inferiores e possíveis fraturas em um dos braços, apresentando quadro considerado grave.

O motociclista foi socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional para atendimento médico emergencial.

A condutora da caminhonete sofreu lesões nos membros superiores em decorrência do acionamento do airbag.

Após os procedimentos de praxe, os veículos foram retirados da via, permitindo a liberação do tráfego. A ocorrência foi registrada na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

