Homem pede socorro à Polícia Militar após ser esfaqueado no Centro de Vilhena

Um homem foi vítima de golpe de arma branca na madrugada deste domingo, 1º de março de 2026, em Vilhena.

Ele compareceu ao ponto base da Polícia Militar, instalado no Pelotão de Trânsito, apresentando perfuração no tórax, lado esquerdo, e solicitando socorro imediato.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou que estava em um estabelecimento comercial localizado na Rua Domingos Linhares, região central da cidade, quando foi surpreendida por um indivíduo que desferiu uma facada na região torácica.

Segundo o relato, antes do golpe o suspeito teria gritado ameaças e, em seguida, fugido do local em uma motocicleta vermelha, tomando rumo ignorado.

A vítima informou ainda que a possível motivação do crime estaria relacionada a ciúmes, após ter conhecido, no mesmo dia, uma jovem que seria ex-companheira do suspeito.

Diante da gravidade do ferimento, a guarnição acionou uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, que realizou o atendimento pré-hospitalar e encaminhou o homem ao Hospital Regional, onde permaneceu sob cuidados médicos.

Os policiais também se deslocaram até o local do fato, onde foi constatado que há sistema de monitoramento por câmeras.

As imagens deverão ser analisadas para auxiliar na identificação do autor e no esclarecimento da ocorrência.

O caso foi registrado e será investigado pelas autoridades competentes.