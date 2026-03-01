Homem perde mais de R$ 6 mil após golpe envolvendo falsa ação judicial em Chupinguaia

Um morador de Chupinguaia procurou a Polícia Militar na tarde do dia 27 de fevereiro, por volta das 17h, para denunciar que havia sido vítima de estelionato.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima contou que recebeu ligação telefônica de uma mulher que se apresentou como advogada responsável por representá-lo em uma suposta ação judicial, informando que ele teria vencido a causa.

Em seguida, foi informado de que servidores do Superior Tribunal de Justiça fariam contato para realização de uma audiência virtual destinada à liberação do valor.

Posteriormente, outro indivíduo entrou em contato, dizendo ser integrante do Poder Judiciário, momento em que solicitou dados bancários e orientou a vítima a criar um cartão digital vinculado à conta corrente.

Acreditando na veracidade das informações, o morador forneceu os dados e realizou os procedimentos solicitados.

Após aguardar o suposto depósito, ele constatou movimentações não autorizadas em sua conta, incluindo uma transferência via PIX no valor de R$ 1.700,00, correspondente ao saldo disponível, além da utilização de aproximadamente R$ 4.300,00 do limite do cartão de crédito.

Diante do prejuízo, a vítima procurou a agência bancária para solicitar o cancelamento do cartão e procurou a Polícia Militar que registrou a ocorrência na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena.

O caso será investigado e o comunicante se comprometeu a apresentar posteriormente os dados completos da conta destinatária das transferências.