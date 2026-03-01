PM apreende drogas durante abordagem na RO-495 em Chupinguaia

A Polícia Militar apreendeu entorpecentes na tarde de sábado, 28 de fevereiro, durante patrulhamento de rotina na RO-495, sentido Boa Esperança a Nova Andradina, na zona rural de Chupinguaia.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição avistou dois indivíduos trafegando em uma motocicleta em atitude considerada suspeita, o que motivou a abordagem.

Durante a fiscalização, os ocupantes apresentaram nervosismo, sendo realizada busca pessoal e vistoria nos pertences que transportavam.

Em uma mochila foram encontrados nove invólucros contendo substância análoga à maconha, além de uma porção avulsa da mesma droga e uma pedra branca com características semelhantes à cocaína.

Um dos abordados relatou que os entorpecentes seriam levados até o distrito de Novo Plano, onde seriam entregues a uma pessoa não identificada.

Ele também afirmou que receberia pagamento pelo transporte da droga, o que reforça indícios de tráfico.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, juntamente com o material apreendido, para as providências cabíveis.