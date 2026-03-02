Alunos da rede municipal recebem kits escolares em Chupinguaia

Alunos da rede municipal receberam kits escolares na última semana no município de Chupinguaia, na região sul de Rondônia.

Além da entrega dos materiais didáticos, cada estudante receberá mochila, tênis e uniforme escolar completo, nas áreas urbana e rural.

A previsão, de acordo com a assessoria da prefeitura, é que todos os materiais sejam entregues até final de março.

A titular da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Maria Cândida, enfatizou o impacto da ação no dia a dia das escolas e no acolhimento aos estudantes no início do ano letivo. “Quando o aluno recebe seu material, ele se sente preparado e parte daquele ambiente. Isso também ajuda a organizar o trabalho dos professores e dá mais segurança às famílias, que sabem que seus filhos terão o necessário para acompanhar as atividades. É um cuidado que faz diferença na rotina escolar e no processo de aprendizagem”, destacou.