Deputada Dra. Taíssa destina R$ 200 mil para fortalecer alimentação escolar no IFRO de Guajará-Mirim

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) anunciou a destinação de R$ 200 mil para o Instituto Federal de Rondônia – Campus Guajará-Mirim, com o objetivo de fortalecer a alimentação escolar e garantir melhores condições de permanência aos estudantes.

O recurso será aplicado diretamente no reforço alimentar dos alunos, especialmente aqueles que vêm da zona rural e do município vizinho de Nova Mamoré, que diariamente se deslocam para estudar em Guajará-Mirim.

Durante o anúncio, a parlamentar destacou a importância do investimento.

“Estamos destinando 200 mil reais para o IFRO de Guajará-Mirim para fortalecer a questão da alimentação, porque sabemos que vários alunos vêm da área rural e de Nova Mamoré e precisam desse reforço alimentar”, afirmou Dra. Taíssa.

Ela também fez questão de parabenizar a diretora Elaine, que conduz o campus com dedicação, e o reitor Moisés pelo trabalho realizado à frente da instituição, ressaltando que o IFRO da região se tornou referência no Estado pela qualidade do ensino ofertado.

Investimento que garante permanência e êxito escolar

O vice-reitor do IFRO agradeceu pessoalmente a iniciativa e destacou a relevância do recurso para o projeto de alimentação escolar.

“Esse é um direito de todos. Esses 200 mil reais vão reforçar extremamente o campus Guajará-Mirim, auxiliando nossos alunos. Sabemos que, se eles estão bem alimentados, temos permanência e êxito, e é isso que faz a diferença”, pontuou.

O investimento reforça a política de assistência estudantil, contribuindo para reduzir a evasão escolar e assegurar que os estudantes tenham condições adequadas para se dedicar aos estudos.

Ao final, Dra. Taíssa reafirmou seu compromisso com a educação da região.

“É como eu sempre falo: é o recurso do povo, voltando para o povo. O IFRO de Guajará-Mirim pode contar com a deputada Dra. Taíssa, que é da região e segue trabalhando por mais oportunidades para a nossa gente.”