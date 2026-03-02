Grêmio atropela o Inter no GreNal 450 e abre vantagem na final do Gauchão

O GreNal 450 terminou com festa azul na Arena.

O Grêmio venceu o Internacional por 3 a 0 neste domingo, 1º, em Porto Alegre, no jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho, e abriu grande vantagem na briga pelo título estadual.

Com gols de José Enamorado, Francis Amuzu e Carlos Vinícius, o Tricolor foi superior do início ao fim, aproveitou a expulsão de Bernabéi ainda no primeiro tempo e construiu um resultado que lhe dá conforto para a partida decisiva marcada para o Beira-Rio.

O clássico começou equilibrado, mas com o Grêmio tentando controlar a posse de bola. Aos poucos, o time da casa passou a pressionar mais. A primeira grande chance saiu dos pés de Amuzu, que exigiu boa defesa de Sergio Rochet.

O cenário mudou de vez aos 33 minutos. Em contra-ataque puxado por Amuzu, Bernabéi fez falta dura e recebeu cartão vermelho direto, deixando o Internacional com um jogador a menos. A partir daí, o domínio gremista se intensificou.

Aos 40, após cobrança de escanteio, a bola sobrou na entrada da área para José Enamorado, que acertou chute preciso no canto esquerdo de Rochet e abriu o placar. Nos acréscimos da primeira etapa, em novo contra-ataque veloz, Amuzu avançou livre e tocou na saída do goleiro para ampliar. O lance ainda passou por revisão do VAR antes da confirmação do gol.

Na volta do intervalo, o Internacional tentou se reorganizar, mas encontrou dificuldades para reagir. Mesmo com a vantagem, o Grêmio manteve o ritmo forte, com alta precisão nos passes e controle das ações. Aos 23 minutos, Arthur roubou a bola de Alan Patrick no campo ofensivo, Amuzu acelerou a jogada e serviu Carlos Vinícius, que deu um toque por cobertura na saída de Rochet para fazer o terceiro.

A decisão do Campeonato Gaúcho será concluída no Beira-Rio. O Internacional precisará de uma vitória larga para reverter a desvantagem, enquanto o Grêmio pode até perder por dois gols de diferença para ficar com a taça.