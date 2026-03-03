Bicicleta elétrica, celular e cartão são furtados em residência no Jardim Eldorado em Vilhena

Um furto a residência foi registrado na tarde do dia 26 de fevereiro de 2026, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Conforme consta no boletim de ocorrência registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, a vítima relatou que teve uma bicicleta elétrica da marca Souza Bike e um aparelho celular Samsung Galaxy A14, de cor cinza, subtraídos de sua residência, localizada na Avenida Brigadeiro.

Além dos objetos, também foi levado um cartão de crédito de banco digital pertencente ao esposo da comunicante. Segundo o registro policial, após o furto o cartão foi utilizado para realizar uma compra por aproximação, sem uso de senha, em um estabelecimento comercial da cidade que possui sistema de monitoramento por câmeras.

A ocorrência foi registrada para a adoção das medidas cabíveis e o caso segue sob investigação da Polícia Civil. Informações que possam contribuir com as apurações podem ser repassadas de forma anônima à Polícia Civil pelo número (69) 3322-3001 ou Polícia Militar pelo telefone (69) 3322-3935.