Caminhão danifica estrutura da rodoviária durante manobra em Vilhena

Um caminhão baú colidiu contra a estrutura externa da rodoviária de Vilhena na madrugada de segunda-feira, 2 de março de 2026, causando danos ao forro e à parte metálica da área frontal do prédio.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada e, ao chegar ao local, constatou os prejuízos no ponto de táxi existente nas dependências da rodoviária.

Após registro fotográfico, os militares iniciaram patrulhamento nas proximidades e localizaram o veículo estacionado em um posto de combustível da cidade.

Durante a abordagem, o condutor apresentou Carteira Nacional de Habilitação e documentação do veículo, sem irregularidades administrativas.

Questionado, ele relatou que realiza descargas com frequência no local e que, ao perceber o dano causado, deixou a área temendo reação de um taxista que estava nas proximidades.

Informou ainda que tentou contato com o responsável pela rodoviária, mas não obteve retorno devido ao horário.

Diante da constatação da materialidade e da identificação do autor, a guarnição lavrou Termo Circunstanciado de Ocorrência, colhendo o compromisso de comparecimento ao Juizado Especial Criminal.

O motorista foi liberado após assinatura do termo e declarou que irá ressarcir os danos causados.