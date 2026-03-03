Colisão entre carro e motocicleta deixa dois feridos no Jardim Eldorado em Vilhena

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito no cruzamento da Avenida Afonso Juca de Oliveira com a Avenida Argeu Bernardes, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor de um veículo utilitário relatou que trafegava pela Avenida Argeu Bernardes, sentido Setor Bela Vista/BR-364, quando, ao chegar ao cruzamento, colidiu transversalmente com uma motocicleta que seguia pela Avenida Afonso Juca de Oliveira, no sentido Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes/BR-174.

Com o impacto, os dois ocupantes da motocicleta foram arremessados ao solo. O condutor sofreu escoriações pelo corpo, enquanto o passageiro apresentava suspeita de fratura na perna direita.

O local possui sinalização vertical de regulamentação com placa de “PARE”. Uma equipe do Corpo de Bombeiros prestou socorro às vítimas e as encaminhou ao Hospital Regional de Vilhena.

A perícia técnica compareceu ao local e realizou os procedimentos necessários para apurar as circunstâncias do acidente.