EXCLUSIVO: Camargo comenta motivo de pré-candidatura ao Governo e nega ruptura política no Podemos que confirmou Flori como pré-candidato em RO

Em entrevista exclusiva concedida por videoconferência ao site Extra de Rondônia na manhã desta terça-feira (03), o deputado estadual Delegado Camargo — nome político de Rodrigo Camargo — confirmou que colocou seu nome à disposição como pré-candidato ao Governo de Rondônia.

Durante a conversa, o parlamentar explicou a decisão de deixar o Republicanos e e se filiar ao Podemos, além de comentar sua aproximação com o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes.

Questionado sobre a mudança de posicionamento político e o anúncio da pré-candidatura ao governo, Delegado Camargo afirmou que a decisão foi motivada por um “chamado do povo”. “Primeiro, não fui eu que me lancei, foi o povo que me fez um chamado, e eu aceitei esse chamado”, declarou.

O deputado afirmou ainda que entende que o papel do parlamentar deve ir além da atuação interna na Assembleia Legislativa de Rondônia. Segundo ele, a decisão foi amadurecida após agendas e visitas em diversas regiões do Estado.

Camargo confirmou que está de saída para o Podemos e disse que colocou seu nome à disposição do partido e do prefeito Léo Moraes. Ele foi eleito pelo Republicanos.

Ao ser questionado se sua pré-candidatura teria causado desconforto ao prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro, confirmado pelo Podemos como pré-candidato ao Governo, Camargo afirmou que houve diálogo prévio antes do anúncio.

Segundo ele, a conversa ocorreu de forma transparente e contou com a presença de Léo Moraes. Camargo destacou que não há desentendimentos e negou qualquer ruptura política.

Perguntado se se considera preparado para governar o Estado, o parlamentar afirmou que independência é o principal atributo de um governante.

Ele declarou que não possui acordos com grupos políticos e citou votações em que se posicionou contra projetos do governo estadual, incluindo matérias relacionadas a aumento de impostos e legislação que, segundo ele, beneficiaria setores específicos.

Camargo também afirmou que, caso avance na disputa eleitoral, pretende dialogar com diferentes setores da sociedade e com lideranças que tenham posições distintas.

Sobre a reação do público após o anúncio, o deputado classificou como positiva. Ele mencionou enquetes realizadas em sites e redes sociais, destacando que, embora não tenham valor científico, indicariam boa aceitação do seu nome em diferentes regiões do Estado.

Ao final da entrevista, Delegado Camargo deixou uma mensagem aos eleitores de Rondônia, pedindo que a população mantenha a esperança e acompanhe o debate político. Assista, abaixo, um trecho da entrevista: