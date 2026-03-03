Força Tática apreende 1,3 quilo de maconha e prende dupla por tráfico em Colorado

Na noite de segunda-feira, 2 de março de 2026, a Força Tática da Polícia Militar foi acionada após denúncia de que um grupo de jovens estaria consumindo bebida alcoólica na área externa de um conjunto de apartamentos, na Rua Santa Catarina, região central de Colorado do Oeste.

No local, os militares constataram a presença de adolescentes, porém não flagraram o consumo de álcool.

Durante a aproximação, foi visualizada uma porção de entorpecente ao chão, próxima à porta de uma residência. Em contato com a moradora, ela assumiu ser proprietária da droga e autorizou a entrada da equipe no imóvel.

No interior da residência, a suspeita apresentou aproximadamente 26 gramas de maconha já fracionadas e embaladas para a venda, escondidas em um guarda-roupas.

Ela relatou que estaria passando por dificuldades financeiras e que havia recebido cerca de 50 gramas da droga de outro envolvido para comercialização, ficando responsável por repassar o entorpecente e o dinheiro das vendas, realizadas em espécie e via Pix.

Diante das informações, os policiais se deslocaram até a residência do segundo suspeito. Ao perceber a chegada da viatura, ele tentou fugir pelos fundos do imóvel, mas foi contido.

Em buscas na casa, foram localizados cerca de 1.355 gramas de maconha, distribuídos em diferentes embalagens, além de um caderno com anotações relacionadas à venda da droga e diversos invólucros plásticos utilizados para embalo.

Também foram apreendidos aparelhos celulares e R$ 100 em dinheiro, valor que, segundo a envolvida, seria proveniente da comercialização do entorpecente.

Os dois receberam voz de prisão e foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública, onde ficaram à disposição da Justiça.